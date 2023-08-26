"المنصورة الجديدة" تفوز بالمركز الأول بمسابقة أفضل جامعة فى الابتكار

يذكر أنه تم إعلان نتيجة مسابقة MOSAIC وتكريم الفائزين بها، على هامش فعاليات المجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وكلف " الخولي " عميد كليه الهندسة الدكتور وائل صديق كمنسق لجامعة المنصورة الجديدة بالمسابقة، وأثنى رئيس الجامعة على أداء الفريق كاملا وتوجيه الشكر لهم و لجميع منسوبي جامعة المنصورة الجديده علي هذا الانجاز الذي يشير بان الجامعه تسير علي الطريق الريادة ، ويأتي هذا من رؤية الجامعة منذ اليوم بربط الطلاب بالجامعة بجميع الكليات و البرامج المختلفة مع الصناعة و توجيهم الى الابتكار و تطبيق افكارهم الأكاديمية بالتعاون مع المواقع و المؤسسات الصناعية.

وتهدفت مسابقة MOSAIC إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة في جميع الجامعات"الحكومية -الأهلية - الخاصة- التكنولوجية)، وأيضًا المراكز والمعاهد البحثية على مستوى جمهورية مصر العربية، وانطلقت النسخة الأولى للمسابقة في العام الأكاديمي الحالي 2022-2023، وذلك استكمالا لمسابقة "أفضل جامعة في الابتكار والتعاون مع الصناعة"، والتي تمت في العام الأكاديمي السابق .

وأضاف الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، أن هذه المحاور الرئيسية احتوت على 17 مجالًا، والتي احتوت بدورها على 93 مؤشرًا فرعيًّا لقياس الابتكار والتعاون مع الصناعة، مشيرًا إلى أن مسابقة MOSAIC انطلقت في نسختها الأولى للعام الأكاديمي الحالي 2022-2023 وذلك بمخاطبة جميع الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وقد ترشح للمسابقة 39 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا، مؤكدًا أنه تم التقييم النهائي وتحديد الفائزين على مستوى جميع المحاور بشكلٍ عام، والفائزين على مستوى كل محور من محاور التقييم.

حضر فعاليات الحفل الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور رضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ولفيف من الوزارة ورؤساء الجامعات.