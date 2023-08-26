اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المفوضية الأوروبية تحث روسيا على تجديد اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية

السبت، 26 أغسطس 2023 06:10 م
المفوضية الأوروبية تحث روسيا على تجديد اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية القمح
أ ش أ

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حث نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، روسيا على تجديد الاتفاق الذى يسمح بنقل الحبوب الأوكرانية بأمان من خلال موانئ البحر الأسود، حيث انسحبت منه /موسكو/ الشهر الماضي

وقال دومبروفسكيس - للصحفيين على هامش اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إن القيود الروسية المفروضة على شحن الحبوب الأوكرانية من خلال البحر الأسود تسببت فى مشكلات ليس فقط لكييف، بل للعديد من الدول النامية أيضًا.

وأكد دعم كل الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة بشأن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، مضيفا أن التكتل يمنح مسارات تجارية بديلة لأوكرانيا، تسمى أيضا بممرات التضامن، لتصدير الحبوب وغيرها.

 

 


القمح

روسيا

أوكرانيا

المفوضية الأوروبية



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