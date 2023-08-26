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"المصريين الأحرار": الرئيس السيسى قائد أثبت أمانته ولن ندخر جهدا فى دعمه

السبت، 26 أغسطس 2023 11:00 م
"المصريين الأحرار": الرئيس السيسى قائد أثبت أمانته ولن ندخر جهدا فى دعمه المصريين الأحرار
كتب محمد شعلان

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أكد ريمون ناجي مدير المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب لن يدخر جهدا في دعم الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن الحزب أعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات بعد إجماع على أن السيسي مرشحا رسميا.
 
وأوضح ريمون ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة الأولى، أن دعمهم للرئيس السيسي يأتي فى إطار تطابق الرؤية العامة والخطوات الواثقة للرئيس في كل الأطر على الصعيد الإقليمي والمحلي والخارجي، موضحا أن الأحزاب السياسية وظيفتها العمل للوصول للسلطة بهدف تقديم رؤيتها وأهدافها ومبادئها، لافتا إلى أن الرئيس يترجم كل أهداف الحزب على مدار 10 سنوات.
 
وتابع: الرئيس السيسي قائد أثبت أمانته ونزاهته منذ ثورة 30 يونيو ولولا دعمه لكان الحال غير الحال، والفترة القادمة فاتحين الباب لكل الداعمين للرئيس للسيسي أنهم ينضموا للحملة الشعبية لتأييده وانضم لنا عددا من الشخصيات والمتخصصين".
 

المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار

انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي

برنامج التاسعة



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