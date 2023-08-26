المشروع القومى لإنتاج البذور ينجح فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل

كتبت – أسماء نصار

تتبنى الحكومة "المشروع القومي لإنتاج البذور"، وهو مشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية بهدف دعم القطاع الزراعى، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية وإنتاج التقاوى محليًا بجودة عالية تقاوم الآفات والتغيرات المناخية بدلًا من استيرادها من الخارج، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

وكشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البرنامج نجح فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

ويهدف المشروع في المقام الأول نحو تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، تقاوم الآفات والتغيرات المناخية عن طريق بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد ويتم تنفيذه من خلال فريق إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.