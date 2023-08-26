اليوم السابع
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المرور تحرر 104 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

السبت، 26 أغسطس 2023 11:50 ص
المرور تحرر 104 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (104415) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، (47917) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  (1257) مخالفة السير بدون تراخيص، (17) مخالفة موقف عشوائى، (1665) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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