الكهرباء: الانتهاء من محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات نهاية ديسمبر

كتبت – رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات ملك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح المصدر أن المحطة الجديدة تبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالى 280 مليون دولار، موضحا أن هناك مشروعات مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة وأخرى مملوكة للمستثمرين.

وقال المصدر أن الهيئة تنفذ أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تصل إلى 38 مليون يورو.

وأكد المصدر أنه من المقرر تشغيل محطة طاقة شمسية جديدة بمنطقة كوم امبو بقدرة 250 ميجا وات يناير المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.