اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 10:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تدعو الدول الكبرى إلى بذل جهود مشتركة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية

السبت، 26 أغسطس 2023 10:10 م
الصين تدعو الدول الكبرى إلى بذل جهود مشتركة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية الأمم المتحدة
أ ش أ

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دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنج شوانج اليوم/ السبت/ الدول الكبرى إلى بذل جهود مشتركة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية.

وقال قنج - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - "إن الحل النهائى لقضية شبه الجزيرة الكورية يعتمد على التفاعلات السليمة بين الدول الكبرى وبيئة إقليمية جيدة"، مضيفا " أنه بالنظر إلى تاريخ قضية شبه الجزيرة، نجد أنه ليس من الصعب إدراك أن الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالقضية يمكن أن تكون فعالة فقط إذا حافظت الدول الإقليمية الكبرى على علاقات مستقرة وتعاونية بشكل عام".


وأشار إلى أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية، استخدمت دول محددة قضية شبه الجزيرة الكورية كذريعة لإثارة التوترات عمدا وإدخال شبه الجزيرة فى استراتيجية المحيطين الهندى والهادئ وتعزيز التحالفات والشراكات، وزيادة تواجدها العسكرى فى المنطقة بشكل ملحوظ، مما يعرض المصالح الأمنية الاستراتيجية لشبه الجزيرة الكورية والدول المجاورة للخطر.

 

 


الأمم المتحدة

الصين

شبه الجزيرة الكورية

كوريا الشمالية



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