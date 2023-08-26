اليوم السابع
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الصحة: زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 ضمن 100 يوم صحة

السبت، 26 أغسطس 2023 06:00 ص
الصحة: زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 ضمن 100 يوم صحة الصحة تكشف حقيقة هامة حول أجهزة قياس ضعف السمع
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن جهاز الانبعاث الصوتي المستخدم فى الفحص السمعى لحديثى الولادة لا يؤلم الطفل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن جهاز الانبعاث الصوتى هو عبارة عن جهاز لقياس استجابة الأذن لمستوى حد التردد المنبعث ولا يؤلم الطفل بل يشخص المرض.
 
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى للوزارة، أشار إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلًا من 30 مركزًا، وقال إن المبادرة تأتى فى إطار التوسع فى التغطية الصحية الشاملة وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة وصولاً إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار "100 مليون صحة" وتماشيًا مع رؤية "مصر 2030".
 
ونوه عبد الغفار إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدءًا من يوم الولادة حتى عمر 28 يومًا إلى 3500 وحدة صحية فى جميع المحافظات.
 
وأوضح أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى لا يعنى الإصابة بضعف السمع، لكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.
 
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الصحة

ضعف السمع

الاطفال

الانبعاث الصوتى



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