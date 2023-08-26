الشباب والرياضة تنظم رحلات "اعرف بلدك" لزيارة أبناء المحافظات لشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

عادت محافظة شمال سيناء، لاستقبال الأفواج السياحية الشبابية من المحافظات ضمن رحلات " اعرف بلدك " التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت المحافظة زيارات للشباب لمناطق سياحية بمدينة الشيخ زويد وشاطئ العريش لأول مرة بعد توقفها لسنوات.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الأفواج ستتواصل بعد استقبال الفوج الأول لرحلات "اعرف بلدك" للشباب من سن 18 إلى 40 سنة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف أنه تم تخصيص برنامج لرحلات الشباب يتضمن جولات حرة وزيارة شاطئ العريش ومدينة الشيخ زويد، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تنظيم رحلات اعرف بلدك بهدف تعريف الشباب بأهم الأماكن والمعالم السياحية والأثرية بمختلف المحافظات، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشباب واستثمار أوقات فراغهم.

وواصلت مراكز شباب شمال سيناء فعاليات مبادرة "صيف شبابنا ورياضتنا في إجازتنا التى انطلقت 27 يوليو الماضى، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل بسلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية.

وشارك 150 طفلاً في تدريبات كرة الطائرة ودورة الخط العربي ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بمركز شباب مدينة العريش.

وفى مركز شباب ضاحية السلام تم تنفيذ انشطة مختلفة لتأهيل الكوادر الشبابية وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأضاف أن الفعاليات بمركز شباب مدينة العريش تضمنت عروض جمباز - و عروض كاراتيه - أنشطة كشفية اشتمل المعسكر على كيفية التدريب ، و شارك فيه شعب الزهرات والمرشدات و الأشبال، كما نظمت إدارة شباب رمانة، ندوة للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، بمركز شباب نجيلة ، وندوة بمشاركة طلائع مركز شباب نجيلة .