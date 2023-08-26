السويد تتبرع بـ15 مليون كرونة لمساعدة الاقتصادات النامية على تعميق معرفتها التجارية

كتب عبد الحليم سالم

كشفت منظمة التجارة العالمية على موقعها الرسمي أن السويد تساهم من خلال التبرع بمبلغ 15 مليون كرونة سويدية (حوالي 1.2 مليون فرنك سويسري) نحو 1.4 مليون دولار في عام 2023 لتمويل مشاركة المسؤولين الحكوميين من الاقتصادات النامية والأقل نموًا (LDC) في التدريب وأنشطة بناء القدرات التجارية الأخرى التي تقدمها منظمة التجارة العالمية.

وأضافت المنظمة التجارة العالمية wto، أن هذا التبرع سيساعد الصندوق الانمائي العالمي لمنظمة التجارة العالمية هذه البلدان على توسيع خبرتها في شؤون منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى قدرتها على التفاوض بشأن قواعد التجارة ، موضحة: أنه تم تنظيم ما يقرب من 2800 نشاط في إطار هذا الصندوق على مدى السنوات العشرين الماضية.

وقالت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا: "أشكر السويد على مساهمتها السخية في الصندوق الانمائى العالمي، وسيضمن هذا الدعم حصول المسؤولين الحكوميين من الاقتصادات النامية على تدريب من شأنه أن يؤهلهم للاستفادة الكاملة من التجارة الدولية لزيادة الرخاء.

وقالت سفيرة السويد في منظمة التجارة العالمية، نينا تورنبرغ: "يسعدني للغاية أن السويد تستطيع إعادة تأكيد التزامها بالنظام التجاري الدولي من خلال دعم البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً في تعزيز قدرتها التجارية ، وتلعب التجارة دوراً رئيسياً في الحد من الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم جهود البلدان لمواجهة التحديات العديدة التي نواجهها اليوم.

وبشكل عام، منذ عام 2002، تبرعت السويد بأكثر من 64 مليون فرنك سويسري لمختلف الصناديق لمنظمة التجارة العالمية .