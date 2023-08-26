اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السلطات الكندية تأمر بإخلاء مدينة "هاي ريفر" بسبب حرائق الغابات

السبت، 26 أغسطس 2023 10:26 ص
السلطات الكندية تأمر بإخلاء مدينة "هاي ريفر" بسبب حرائق الغابات حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت السلطات الكندية اليوم السبت، أنها أمرت بإخلاء مدينة "هاي ريفر" بأكملها بسبب حرائق الغابات في الأقاليم الشمالية الغربية.

وحثت السلطات الكندية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ العمال الأساسيين على التوجه إلى مطار المدينة وانتظار المزيد من التعليمات.

وأضافت أن أي شخص سيظل في "هاي ريفر" يتحمل المسؤولية عن نفسه، مضيفة أنه لن تكون هناك خدمات طوارئ أو استجابة متاحة.

وتشهد كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق وفي الأيام القليلة الماضية اضطر أكثر من 50 ألف شخص بمن في ذلك جميع سكان يلونايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية للفرار من منازلهم.

 


السلطات الكندية

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