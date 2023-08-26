السعودية تعلن عن اكتشافات أثرية فى موقع العبلاء

وأشارت إلى أن الاكتشافات تعد امتداداً لما كُشف عنه في المواسم الستة السابقة، والتي أبرزت أهمية موقع العبلاء كموقع تعديني من أهم المواقع التعدينية في جنوب المملكة، كما كشف الفريق العلمي عن خزانات مائية اكتشفت تحت بعض الوحدات المعمارية في الموقع، وكان الغرض منها تخزين مياه الأمطار.

وأوضحت أن هذه التقنية تعتمد على بناء أسطح المنازل بطريقة تسمح بتوجيه مياه الأمطار ونقلها عبر قنوات حجرية مجصصة، أو من خلال قنوات من الفخار، لتصل إلى الخزانات أسفل الغرف للاستفادة منها وقت الحاجة، كما تم الكشف عن أحواض مائية ذات شكل بيضاوي مليّسة من الداخل بمادة عازله تسمح بحفظ المياه والاستفادة منها، إلى جانب عدد من المواقد الفخارية.

كما عُثر على عدد كبير من الأدوات الحجرية تتمثل في مدقات، ومساحق، ومجموعة من الرحي المختلفة في أحجامها وأشكالها، إضافة إلى العديد من كِسر الفخار العادي والفخار المزجج، والزجاج، والحجر الصابوني لأبدان وحواف ومقابض لأوان فخارية وزجاجية وحجرية مختلفة الأحجام.

وكان من أبرز القطع الأثرية المكتشفة في الموقع قنينات زجاجية صغيرة الحجم، وقطع معدنية عبارة عن مسامير حديدية، وأجزاء من أواني برونزية متأكسدة، وخواتم، ومجموعة من الحلي المختلفة في أحجامها وألوانها والتي تمثل خرزًا من العاج والأحجار الكريمة.