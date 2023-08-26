السجن المؤبد لمتهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين "م.ع.م"و"م.ص.ح" بالسجن المؤبد، لاتهامهما بسرقة سيارة المجنى عليه ع.ا.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهمين وأجبروه على النزول من السيارة كرها عنه بعد تهديده بالسلاح واستوليا عليها وفرا هاربين ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.