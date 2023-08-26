اليوم السابع
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الزراعة: ميعاد الزراعة المناسب للبطاطس النيلية الشتوية يبدأ اليوم

السبت، 26 أغسطس 2023 03:00 ص
الزراعة: ميعاد الزراعة المناسب للبطاطس النيلية الشتوية يبدأ اليوم الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، أنه مع بداية موسم زراعة البطاطس الجديدة "النيلية الشتوية" فى المناطق التى يتم زراعتها فيها باكرًا "المنيا: البرجاية - صفط - ابو حنس – اطسا – زهره - دمشير - بهدال - العمودين - طحا – صفط الخمار - البحيرة: ابيس - نكلة " أن ميعاد الزراعة المناسب بعد يوم 25 أغسطس .
 
أضاف أن لاحتياطات والاعتبارات العامة التقاوي: "المواصفات القياسية" و سلامة العبوات: عبوات متوسطة الحجم تتراوح ما بين 35-40 كجم متجانسة وسليمة فى معظمها ولا يوجد تمزق أو ترهل فى العبوات و الصنف:  ناتج كسر محلى ناتج العروة الصيفية 2023 رتبة E او أعلى و جودة وحجم التقاوي التقاوي و حيوية النبت الدرنات فى حالة حيوية وفسيولوجية جيدة والنبت فى مرحلة بداية البزوغ و ميعاد الخروج من الثلاجات: بداية من الاسبوع الأول من أغسطس ويستمر حتى منتصف سبتمبر 2023 .
 
أوضح  أن كمية التقاوي اللازمة للفدان تتوقف على الصنف المنزرع وحجم التقاوي المستخدمة والتخطيط ومسافات الزراعة وعموما يحتاج الفدان إلى حوالي 1250- 1500 كيلو جرام لزراعة العروة النيلية أو المحيرة وقد يصل إلى حوالى 1750 كجم.
 
أضاف أنه  يتم خروج التقاوي من الثلاجة قبل الزراعة بحوالي أسبوعين على الأقل ولا تزيد عن 20 يوم،  ثم وتوضع في مكان جيد التهوية ومظلل وغير متعرض للضوء المباشر أو تيارات الهواء القويةو  فى حالة وجود مشاكل فى الأرض التى سيزرع بها البطاطس يفضل معاملة التقاوي بمبيد "ريزولكس" بمعدل 1.5-2 كجم/ طن تقاوي. 

الزراعة

البطاطس

البطاطس الشتوى

المبيدات



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