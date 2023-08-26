اليوم السابع
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"الدفاع الروسية": تدمير منشأة عسكرية في أحد الموانئ الأوكرانية

السبت، 26 أغسطس 2023 10:22 ص
"الدفاع الروسية": تدمير منشأة عسكرية في أحد الموانئ الأوكرانية قصف- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تدمير منشأة عسكرية في أحد الموانئ الأوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية بصواريخ بعيدة المدى.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إحباط 13 هجوما أوكرانيا وتكبيد قوات كييف نحو 675 عسكريا بين قتيل وجريح على محاور القتال، فضلا عن إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز (سو 25)، وتدمير أحد مستودعات الذخيرة بمقاطعة زابوريجيا.

وكانت "الدفاع الروسية" قد أعلنت في وقت سابق عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في موسكو ومقاطعتها الليلة الماضية.

 


الدفاع الروسية

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الحرب الروسية الاوكرانية



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