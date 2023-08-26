"الدفاع الروسية": تدمير منشأة عسكرية في أحد الموانئ الأوكرانية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تدمير منشأة عسكرية في أحد الموانئ الأوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية بصواريخ بعيدة المدى.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إحباط 13 هجوما أوكرانيا وتكبيد قوات كييف نحو 675 عسكريا بين قتيل وجريح على محاور القتال، فضلا عن إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز (سو 25)، وتدمير أحد مستودعات الذخيرة بمقاطعة زابوريجيا.

وكانت "الدفاع الروسية" قد أعلنت في وقت سابق عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في موسكو ومقاطعتها الليلة الماضية.