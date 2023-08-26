اليوم السابع
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الداخلية تداهم أوكار المخدرات بحملات أمنية

السبت، 26 أغسطس 2023 11:44 ص
الداخلية تداهم أوكار المخدرات بحملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
مديرية أمن أسيوط..
 
ضبط 50 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (15 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- 2 بندقية - 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 39 متهم "لـ18 منهم معلومات جنائية".
 
وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 655 حكم قضائى متنوع.
 
مديرية أمن أسوان..
 
▪ ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").
 
▪ ضبط 2 قضية سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 2 متهم، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.
 
مديرية أمن دمياط..
 
▪ ضبط 11 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).
 
▪ ضبط 12 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 مسدس- 7 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمني.

حملات أمنية

أمن أسيوط

مخدرات

سلاح

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