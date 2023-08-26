الخارجية الفلسطينية: تبريرات نتنياهو لتحريض بن جفير "مُضللة ومرفوضة"

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أن تبريرات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفسيراته لما جاء في تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير مرفوضة جملة وتفصيلا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، إن التبريرات لا تعدو كونها تضليلا جديدا للرأي العام العالمي، وللمسئولين الدوليين والأمميين بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي وردت في تصريحات بن جفير، ومحاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها، ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية فاعلة لوقف عنصريته.

وأضاف السفير الديك أن الذي صدر عن مكتب نتنياهو، فشل في طرح موقف سياسي منصف للفلسطينيين أصحاب الأرض، وفشل أيضا في الجوهر إنقاذ بن جفير من تهمة التحريض والعنصرية.

وأكد الديك أن المطلوب من نتنياهو هو وضع حد لجميع أشكال التحريض والفاشية والكراهية والعنصرية الإسرائيلية.