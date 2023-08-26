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الحكومة تحذر من روابط إلكترونية تزعم منح 1000جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومى

السبت، 26 أغسطس 2023 12:22 م
الحكومة تحذر من روابط إلكترونية تزعم منح 1000جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومى انفوجراف
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من  روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، تواصل المركز  مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية.
 
انفوجراف
انفوجراف

 


منح ومكافات

مجلس الوزراء

البريد المصرى

الحكومة

الشائعات

الحكومة تحذر من الشائعات



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