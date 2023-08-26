"الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة".. ندوة لوحدة تكافؤ الفرص بالمنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، ندوة توعوية حول " الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة " تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية أبيوها، بمركز أبو قرقاص بالتعاون مع الأزهر الشريف "القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية منطقة وعظ المنيا" وفرع المجلس القومي للمرأة.
حضر فعاليات الندوة فاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من أعضاء منطقة وعظ المنيا، و فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.
من جانبها، قالت فاطمة الزهراء على، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الندوة تستهدف الإرشاد الأسرى و التنشئة المتوازنة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تسعى الدولة إلى تضافر جهودها لتحقيق التنمية من خلال رفع الوعى والمعرفة ، وتنمية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
وتناولت الندوة الدور الذى تقوم به الدولة والكيانات الشريكة فى رفع الوعى لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكل القطاعات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدة محاور من أهمها أسس السعادة الأسرية، حقوق وواجبات الزواج ، مسئولية تربية الأبناء ، المشاكل الزوجية والبحث عن حلول، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقى معاش تكافل وكرامة، كما تطرقت الندوة إلى كيفية تقوية المناعة من خلال الغذاء الصحى، وأضرار الدهون المهدرجة.
حضر فعاليات الندوة فاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من أعضاء منطقة وعظ المنيا، و فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.
من جانبها، قالت فاطمة الزهراء على، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الندوة تستهدف الإرشاد الأسرى و التنشئة المتوازنة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تسعى الدولة إلى تضافر جهودها لتحقيق التنمية من خلال رفع الوعى والمعرفة ، وتنمية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
وتناولت الندوة الدور الذى تقوم به الدولة والكيانات الشريكة فى رفع الوعى لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكل القطاعات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدة محاور من أهمها أسس السعادة الأسرية، حقوق وواجبات الزواج ، مسئولية تربية الأبناء ، المشاكل الزوجية والبحث عن حلول، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقى معاش تكافل وكرامة، كما تطرقت الندوة إلى كيفية تقوية المناعة من خلال الغذاء الصحى، وأضرار الدهون المهدرجة.
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