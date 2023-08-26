الأمن الألمانى يصادر مئات الأسلحة من متورطين في تدبير انقلاب

وكالات

كشفت وزارة العدل الألمانية، الجمعة، أن أجهزة الأمن صادرت مئات الأسلحة وعشرات الآلاف من الذخيرة، خلال تحقيقات ضد جماعة يمينية متطرفة كانت تسعى لتنفيذ انقلاب في البلاد.

وقالت الوزارة إنه "حتى الآن، تم العثور على 362 سلاحا ناريا و347 سلاحا أبيض و148761 قطعة ذخيرة".

وذكرت أن "حركة مواطنى الرايخ المعادية للدولة التي يقودها المشتبه به هاينريش برينتس رويس، تعتزم الإطاحة بالنظام السياسي في ألمانيا بالقوة، وتنصيب حكومة جديدة".

وبحسب الوزارة، فإن التحقيقات في مضبوطات الأسلحة لم تكتمل بعد، وبالتالي فإن الأرقام ما زالت أولية.

وأوضحت دائرة مقاطعة مانسفلد زودهارتس، أنه كانت هناك عملية كبيرة استمرت عدة ساعات في المنطقة الواقعة شرقي ألمانيا، مشيرة إلى أنه تم ضبط عشرات الأسلحة، لكنها لم تحدد العدد الدقيق للأسلحة المضبوطة ونوعيتها، كما ذكرت أن "سبب سحب الأسلحة هو تعذر إثبات الموثوقية المطلوبة في قانون الأسلحة لدى العضوين المحسوبين على حركة الرايخ".

وكان لدى مكتب المدعي العام في ديسمبر 2022، أكثر من عشرين مشتبها بهم اعتقلوا في ألمانيا والنمسا وإيطاليا، ومن بينهم مسؤولون سابقون وضباط شرطة.

ومن المعروف أنه في 7 ديسمبر 2022، تمكن الأمن الألماني من إحباط محاولة انقلابية، واحتجز 25 من بين أكثر من 50 مشتبها فيهم.

وكانت هذه العملية واحدة من أكبر العمليات في تاريخ البلاد. وشملت عمليات البحث 11 ولاية من أصل 16 ولاية فيدرالية في ألمانيا، وفي أكثر من 130 منزلا وشقة.