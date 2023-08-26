الأجمل فى التنوع البيولوجى.. خليج مرسى إمبارك موطن السلاحف البحرية والدوجونج

البحر الأحمر - عماد عرفة

توجد على طول ساحل البحر الأحمر ، مجموعة من الخلجان التى يطلق عليها مراسى وهى من خلق الطبيعة ودائما ما توجد بالمناطق الجنوبية بالبحر الأحمر مثل منطقة وادى الجمال فى مرسى علم من بينها مرسى إمبارك الشهير والذي يعد موطن للسلاحف ومقر إقامة عروس البحر"الدوجونج".

من جانبه قال أحمد العنتبلى منظم رحلات بمرسى علم، أن خليج مرسى إمبارك والذي يقع جنوب محافظة البحر الأحمر وتحديدا شمال مدينة مرسى علم بحوالى 60 كيلو مترا مربعا، يسكن تلك المنطقة السلاحف والدلافين وحيوان الدوجنج "عروس البحر".

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن تلك المنطقة أطلق السياح بأنها المكان الأمثل للغوص على مستوى العالم، ويعد من أجمل وأغنى الخلجان على ساحل البحر الأحمر، حيث يتميز بالتنوع البيولوجى ويعد قبلة للسائحين من مختلف الجنسيات الراغبين فى ممارسة رياضة الغوص مع عروس البحر والسلاحف البحرية حيث تتجمع حيوانات عروس البحر والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض.