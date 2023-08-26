اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 09:52 ص
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اعترافات لصوص مركبات التوك توك فى البحيرة: نفذنا 4 جرائم بأسلوب المغافلة

السبت، 26 أغسطس 2023 09:00 ص
اعترافات لصوص مركبات التوك توك فى البحيرة: نفذنا 4 جرائم بأسلوب المغافلة حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات التوك توك بمحافظة البحيرة، اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سابقة بأسلوب المغافلة.
 
واعترف المتهمون أمام النيابة، أنهم يوزعوا الأدوار بينهما جزء منهم يراقب الضحية المقرر سرقتها والمكان الذى يترك فيه المركبة الخاصة به، ثم يضعون خطة لسرقتها فى الليل بعد غياب الماره عن الطريق، وبيعها لعميلهم سئ السمعه. 
 
ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى سرقة مركبات "التوك توك" بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (عدد 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة، والإتجار فى متحصلات نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى - عدد من الطلقات - سلاح أبيض)، وأرشدوا عن المسروقات ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
 

سرقه

سرقه توك توك

وزاره الداخليه

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