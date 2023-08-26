اشتعال حريق بشقة سكنية فى إمبابة والحماية المدنية تخمد النيران دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

اشتعل حريق بشقة سكنية، في منطقة إمبابة، ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال حريق فى شقة بشارع الحرية في إمبابة، توجه على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحوا فى السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للشقق والعقارات المجاورة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.