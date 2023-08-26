استقرار حالة الطقس بالوادى الجديد وانتظام الكهرباء بعد إحلال الأعمدة المنهارة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

شهدت محافظة الوادي الجديد ، حالة من الاستقرار النسبى وهدوء فى حدة سرعة الرياح وخاصة فى مركز الداخلة بعد أن تعرض المركز لأضرار بالغة فى قطاع الكهرباء بعد سقوط عدد من الأبراج وأعمدة الإنارة، حيث جرى الانتهاء من إحلال تلك الاعمدة بمعرفة هندسة الكهرباء بعد هدوء العاصفة الرملية التى اجتاحت مراكز المحافظة، فيما استمرت سرعة الرياح على الطرق السريعة والمناطق النائية.

وتسببت سرعة الرياح فى قطع الكهرباء عن عدد من القرى كما سقط أحد الأعمدة الخاصة بالمزارع على محول كهرباء لأحد الآبار وتسبب فى نشوب حريق فى عدة حظائر ماشية وأسفر عن نفوق حوالى 50 رأس ماشية وأغنام وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وأصيب شخصان بجروح طفيفة وحابو اختناق وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام.

وكان قطاع كهرباء الوادي الجديد، أعلن رفع حالة الطوارئ لأقصى درجاتها على مستوى المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية والتى أسفرت عن سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب و15 عمود إنارة بقرى الداخلة وعلى الفور تم الدفع بوحدات الهندسة والشبكات للتدخل الفورى وجرى إحلالها.

وقال المهندس ياسر عمر رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد ونقيب المهندسين بالمحافظة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته منذ بداية موجة الطقس السيء على مستوى المحافظة، وجرى الدفع بطاقم الهندسة والشبكات إلى مواقع الأبراج المتضررة لإعادة ضخ التيار الكهربائي مرة أخرى، مؤكداً على أن الكهرباء لم تنقطع لفترات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية حيث تم وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لكافة المناطق السكنية في المحافظة.

وأضاف عمر أن مركز الداخلة هو الأكثر تضرراً بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الآن حيث وضع القطاع أولوية تشغيل الكهرباء بانتظام فى المناطق السكنية والخدمية وذلك مراعاة لظروف المواطنين مشيراً إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ لأقصى درجة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز الداخلة من أجل الحفاظ على انتظام تدفق التيار الكهربائي والتدخل الفورى لإعادة إصلاح وصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.