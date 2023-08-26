اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إعلان حظر التجوال وقطع الإنترنت بالجابون فى يوم الانتخابات الرئاسية

السبت، 26 أغسطس 2023 09:50 م
إعلان حظر التجوال وقطع الإنترنت بالجابون فى يوم الانتخابات الرئاسية الجابون
وكالات

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بإعلان حظر التجول وقطع الإنترنت في يوم الانتخابات الرئاسية في الجابون.
 
وحسب وكالة “فرانس برس"، قال وزير الاتصالات رودريج مبومبا بيساوو إنه "من أجل تجنب انتشار دعوات العنف والمعلومات الكاذبة، اتخذت الحكومة قرارًا بتعليق الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر".
 
وأضاف أن حظر التجول سيكون ساريًا يوميًا، من الساعة 9 مساءً وحتى 6 صباحًا.
 
وتوجه الناخبون في الجابون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة، والتي يواجه فيها الرئيس الحالي بونجو أونديمبا منافسة من 18 مرشحا على الرئاسة.
 
وشهدت الجابون استنفارًا من جانب الجيش لتأمين العملية الانتخابية، التي يحاول من خلالها الرئيس بونجو أونديمبا، الظفر بولاية ثالثة، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
 
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في الجابون، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه بونجو يتمتع حاليا بأغلبية قوية في برلمان البلاد، مما يجعل الحزب هو المرشح الأوفر حظًا.

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