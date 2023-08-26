اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إضاءة برج "أوستانكينو" في روسيا بعلم مصر بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات

السبت، 26 أغسطس 2023 10:31 ص
إضاءة برج "أوستانكينو" في روسيا بعلم مصر بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات علم مصر على البرج
أ ش أ

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أضيء برج تليفزيون "أوستانكينو" في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج؛ بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة اليوم السبت 

وهنأت السفارة الروسية - في بيان اليوم - الشعبين الروسي والمصري، اللذان تجمعهما تقاليد الصداقة الطويلة، بالعيد المشترك.. معربة عن قناعتها بأن التعاون الثنائي، الذي وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سيواصل في التعزيز على مر السنين وفقا للمصالح المتبادلة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تعبيراً عن خصوصية هذه المناسبة، فقد تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو في القاهرة بشعار "مصر 80 روسيا"، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون "أوستانكينو" بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى المواطنين المصريين والروس.

علم مصر على البرج
علم مصر على البرج

 


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