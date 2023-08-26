إصابة 6 أشخاص بينهم 5 أشقاء في حادث انقلاب سيارة على طريق "سفاجا- قنا"

قنا صابر سعيد

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق " قنا-سفاجا" وتم نقل المصابين إلى المستشفى عبر مرفق إسعاف قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق " قنا - سفاجا"، وتبين إصابة 5 أشقاء في الحادث، وجاء الأسماء كالتالي حسناء محمد حسن، 21 عانا، سحجات وكدمات بالجسم، علا محمد حسن، 15 عاما، سحجات وكدمات، ندا محمد حسن،12 عاما، سحجات وكدمات، نسمه محمد حسن 8 سنوات، كسر بالساق الأيمن، كريم محمد حسن، سنوات، سحجات وكدمات، غاده غريب احمد، 41 عاما،

سحجات وكدمات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.