إصابة 10 عمال بحالة تسمم في الواحات البحرية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 10 عمال بحالة تسمم، بالواحات البحرية في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وصول عدد من الأشخاص مصابين بحالة تسمم، لمستشفى الواحات البحرية.

بإجراء التحريات تبين أن 10 أشخاص، أصيبوا بحالة تسمم، وتم تقديم العلاج اللازم لهم، وخروجهم من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات تعرضهم للتسمم، وباشرت النيابة التحقيق.