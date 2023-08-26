إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين، فى حادث تصادم سيارة ملاكى، بعامود إنارة، بمنطقة ابنى بيتك، فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مرورى، بمنطقة ابنى بيتك، فى مدينة 6 أكتوبر، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة ملاكى، اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن اصطدامها بعامود إنارة، وإصابة شخصين.

تم نقل المصابين لمستشفى 6 أكتوبر المركزى، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.