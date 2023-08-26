إصابة أب ونجليه بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى برديس بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، 3 أشخاص بينهم طفلان مصابان بمغص وقىء مستمر إثر تناولهم طعاما فاسدا بالمنزل بناحية قرية السمطا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم والحالة العام لهم مستقرة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى برديس بالبلينا يفيد بوصول أب وطفليه مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن وقىء مستمر، وتم حجزهم بقسم استقبال الباطنة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة بوصول "ف . ع. ع" 35 سنة، و "م . ف . ع" 3 سنوات، و"م . ف . ع" 5 سنوات نجل الأول يقيمون بناحية قرية السمطا التابعة لقرية برديس إلى مستشفى برديس بالبلينا مصابين بحالة إعياء ومغص بالبطن وقىء مستمر، وتم حجزهم بقسم استقبال الباطنة، وتم تقديم العلاج اللازم لهم وحالتهم العامة مستقرة.

وبسؤال المصابين بالمستشفى قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهة المختصة لإعمال شئونها.

يذكر أن مستشفى ساقلته المركزى استقبل سيدة تبلغ من العمر 20 سنة مصابة بحالة تسمم ودخلت في غيبوبة عقب تناولها وجبة طعام منزلية عبارة عن " بصارة"، وتم حويلها من المستشفى المركزى إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج نظرا لتدهور حالتها الصحية.

كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى ساقلته المركزى يفيد بإصابة سيدة بحالة إعياء شديد عقب تناولها وجبة غذائية منزلية فاسدة، وتم تحويلها للمستشفى الجامعى.