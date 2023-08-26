اليوم السابع
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إبراهيم عشماوي: انضمام مصر لـ"بريكس" سيحقق عدة نتائج إيجابية على الاقتصاد

السبت، 26 أغسطس 2023 11:28 م
إبراهيم عشماوي: انضمام مصر لـ"بريكس" سيحقق عدة نتائج إيجابية على الاقتصاد إبراهيم عشماوى
كتب محمد شرقاوى

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن هناك توقعات منذ عام 2000، أن يكون هناك تحالف اقتصادي لمجموعة من الدول النامية سيتم إنشائه بناء على مجموعة من التغيرات المشتركة.
 
وقال إبراهيم عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه عقب تكوين مجموعة بريكس، تم إنشاء بنك التنمية برأس مال يصل لـ 100 مليار دولار، موضحًا أن تحالف بريكس وافق على انضمام 6 دول من بينهم مصر.
 
وأضاف إبراهيم عشماوي، أن مجموعة الدول الصناعية السبع هي الأقوى في العالم بعد أمريكا، كما أن تحالف بريكس يمثل ثلث الاقتصاد العالمي، وسيحقق العدالة الاقتصادية، وتحالف بريكس عبارة عن قطب اقتصادي جديد في العالم.
 
وتابع: انضمام مصر للـ بريكس سيحقق عدة نتائج إيجابية على الاقتصاد، وسيزيد من حجم الاستثمارات، ومن حركة النقل عبر قناة السويس، كما أن مصر البوابة الحقيقة لأفريقيا.
 
وأوضح إبراهيم عشماوي، أن انضمام مصر سيضيف قوة إلى بريكس، وجميع القارات ممثلة في التحالف، والاقتصاد المصري سيستفيد من الانضمام للـ بريكس، ومن المتوقع عدم إصدار عملة موحدة للـ بريكس حاليا.
 
ولفت عشماوي إلى أن الهند تشهد طفرة كبيرة في الاقتصاد والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تشهد اقتصاديات الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا طفرة اقتصادية، كما أن هناك بزوغ قوة اقتصادية عالمية ستلوح في الأفق مستقبلا.

إبراهيم عشماوي

بريكس

الاقتصاد

نتائج إيجابية



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