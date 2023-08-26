أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. "بلتون" فى الصدارة بـ1.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 534 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 30.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 68.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 871.5 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 62.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 393 مليون جنيه، ثم "مجموعة إي إف جي القابضة" بحجم تداول 20.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 326 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو" بحجم تداول بلغ 10.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 318.8 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 5.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 259 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 32.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 250.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "ليسيكو مصر"، بحجم تداول 23.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 248.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 8.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 219.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 18207.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3702.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5443.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 22090.14 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5479.98 نقطة.