أخبار مصر.. احذر من روابط إلكترونية تزعم منح 1000جنيه لحاملي بطاقات الرقم القومى

التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان
رسمياً.. السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة 15 سبتمبر بالسعوديةأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، اليوم السبت، إقامة كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر.
عالمة ناسا تدّعى وجود كائنات فضائية واختباءهم على كوكب الزهرةقد يكون الكوكب الذي يعاني من درجات حرارة حارقة تصل إلى 475 درجة مئوية هو المكان الأخير الذي تتوقع فيه حياة فضائية في نظامنا الشمسي، لكن إحدى علماء ناسا تدعي أن الكائنات الفضائية على الأرجح تختبئ على كوكب الزهرة وسط ظروف لا تطاق بالنسبة للبشر.
مرحلة تقليل الاغتراب.. التحويل من خلال موقع التنسيق ولا توجد تحويلات ورقية
أكد مكتب التنسيق أن التحويل فى مرحلة تقليل الاغتراب يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
رفع الرايات الخضراء على كل شواطئ الإسكندرية وارتفاع الحرارة لـ34 درجة
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار وهدوء حالة البحر، ورفع الراية الخضراء على كافة شواطئ الإسكندرية، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 32 درجة فى العظمى.
رغم صدمة سوزا.. الأهلى لن يفاوض موليكا فى الميركاتو الصيفى
شهدت الساعات الماضية تداول أنباء قوية حول إمكانية انتقال المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق بشكتاش التركي للنادي الأهلي خلال الصيف الجاري، عقب تصريحات البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم نادي جيونبوك هيونداي الكوري التي أعلن خلالها فشل إنتقاله للأهلي الصيف الجاري.
اللائحة الموحدة لامتياز طب الأسنان.. تعتمد على التعليم الهجين و6 أشهر تدريب
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى رقم 1969 لسنة 2023 بإصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجبارى الأسنان" الامتياز" ، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم الجامعات وقانون الجامعات الخاصة والأهلية وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية وبعد الاتفاق مع وزير الصحة وعلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
إضاءة برج "أوستانكينو" في روسيا بعلم مصر بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقاتأضيء برج تليفزيون "أوستانكينو" في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج؛ بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة اليوم السبت
ارتفاع قياسى لأسعار تذاكر مباريات إنتر ميامى بسبب ميسي
كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، عن ارتفاع قياسي لأسعار تذاكر مباريات فريق إنتر ميامى بسبب قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوفه الفريق الأمريكي.
وذكرت شركة "فيفيد سيتي" لبيع التذاكر أن أسعار تذاكر دخول أول مباراة لليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم السبت، أمام نيويورك ريد بولز بلغ متوسط 502 دولار (464 يورو)، بينما كان يبلغ متوسط قيمة التذكرة قبل قدوم النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي 46 دولارًا.
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