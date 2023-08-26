أخبار مصر.. احذر من روابط إلكترونية تزعم منح 1000جنيه لحاملي بطاقات الرقم القومى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشف عنه المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي



التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الكيمياء"، بإجمالي عدد (14739) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الجغرافيا"، بإجمالي عدد (5429) طالب/ وطالبة، أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بعدد (3) طالب/طالبة.



رسمياً.. السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة 15 سبتمبر بالسعودية أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، اليوم السبت، إقامة كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر.



عالمة ناسا تدّعى وجود كائنات فضائية واختباءهم على كوكب الزهرة قد يكون الكوكب الذي يعاني من درجات حرارة حارقة تصل إلى 475 درجة مئوية هو المكان الأخير الذي تتوقع فيه حياة فضائية في نظامنا الشمسي، لكن إحدى علماء ناسا تدعي أن الكائنات الفضائية على الأرجح تختبئ على كوكب الزهرة وسط ظروف لا تطاق بالنسبة للبشر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم طرح النظرية الجديدة من قبل الدكتورة ميشيل ثالر، عالمة الأبحاث في مركز جودارد لرحلات الفضاء ومقره الولايات المتحدة، وتقول إن العلامات المحتملة للحياة شوهدت بالفعل داخل الغلاف الجوي المليء بثاني أكسيد الكربون، مضيفة أنها كانت متأكدة تمامًا من وجود الحياة في مكان ما.



مرحلة تقليل الاغتراب.. التحويل من خلال موقع التنسيق ولا توجد تحويلات ورقية أكد مكتب التنسيق أن التحويل فى مرحلة تقليل الاغتراب يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

ويواصل موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، حيث يتيح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة.



رفع الرايات الخضراء على كل شواطئ الإسكندرية وارتفاع الحرارة لـ34 درجة أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار وهدوء حالة البحر، ورفع الراية الخضراء على كافة شواطئ الإسكندرية، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 32 درجة فى العظمى. رغم صدمة سوزا.. الأهلى لن يفاوض موليكا فى الميركاتو الصيفى شهدت الساعات الماضية تداول أنباء قوية حول إمكانية انتقال المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق بشكتاش التركي للنادي الأهلي خلال الصيف الجاري، عقب تصريحات البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم نادي جيونبوك هيونداي الكوري التي أعلن خلالها فشل إنتقاله للأهلي الصيف الجاري.

الحديث عن إمكانية انتقال موليكا للأهلي كان مُثاراً على مدار الشهور الماضية، فقد دخل مسئولو القلعة الحمراء فى مفاوضات مع النادي التركي لضم المهاجم الكونغولي أكثر من مرة لكن الصفقة فشلت قبل أن تتحدث تقارير إعلامية تركية أمس، الجمعة، عن إمكانية إتمام الصفقة حالياً.



اللائحة الموحدة لامتياز طب الأسنان.. تعتمد على التعليم الهجين و6 أشهر تدريب نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى رقم 1969 لسنة 2023 بإصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجبارى الأسنان" الامتياز" ، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم الجامعات وقانون الجامعات الخاصة والأهلية وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية وبعد الاتفاق مع وزير الصحة وعلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. إضاءة برج "أوستانكينو" في روسيا بعلم مصر بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات أضيء برج تليفزيون "أوستانكينو" في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج؛ بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة اليوم السبت أضيء برج تليفزيون "أوستانكينو" في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج؛ بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة اليوم السبت