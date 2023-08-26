أحمد السبكي: إطلاق المرحلة الثانية للتأمين الصحى بالمحافظات عالية الكثافة قريبًا

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع هيئة التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية دورها ليس منفصلاً عن المبادرات الرئاسية حيث إنها معنية أكثر بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل في 6 محافظات، وتعمل يدًا بيدٍ مع وزارة الصحة والسكان في المبادرات الرئاسية وأبرزها 100 يوم صحة، والتي أطلقها وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار للكشف المبكر عن الأمراض، وعلاج الأمراض المزمنة.

وأضاف، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" ستستمر الهيئة في المشاركة هذا النوع من المبادرات، والتي تخدم المواطن المصرى، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل فهناك إصرار على إطلاق المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى في 6 محافظات، وسوف تشهد المرحلة الثانية في محافظات عالية الكثافة في الدلتا والصعيد والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا من القيادة السياسية، ونعمل كهيئة رعاية صحية مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة وكافة الوزارات للإعداد لهذه المحافظات التي سيتم إطلاق المرحلة الثانية فيها للانضمام للمنظومة، والاستفادة من خبراتنا في منظومة المرحلة الأولى.

وأكد، أننا قمنا بعدد من الإنجازات خلال العام الماضى فيما يتعلق بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وأبرز هذه الإنجازات هي الانعكاسات الإيجابية لتطبيق سياسة واستراتيجية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة، ومستوى اقتصاديات الصحة، واستعرضنا عددًا من النتائج والخاصة بتقليل تكلفة العلاج باستخدام هذه الاستراتجيية والتي تراوحت بين 20 و25% في بعض المنشآت الصحية نتيجة عدم كتابة المضادات الحيوية التي لا تستدعى حالتهم تناول هذه المضادات الحيوية.

وقال: لقد أعلنا اليوم، إن هيئة الرعاية الصحية تطلق الدراسة البحثية التي تقوم بها عن الاستخدام الامثل للمضادات الحيوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي أجريت على 593 مريضًا في 11 منشأة مستشفى من منشات الهيئة، موضحا أنه تم إعلان المجمع الطبي في الإسماعيلية كأحد المنشآت الصحية التي تميزت بتطبيق استراتجية الاستخدام الأمثل للمضادات اليحوية، ويتم تأهيل مستشفى النصر للحصول على الاعتماد الدولى من الجمعية الدولية التي تتبنى البرنامج العالمى للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتنتقل التجربة لكل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الثانى للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، والذى نظمته مؤخرًا الهيئة العامة للرعاية الصحية.