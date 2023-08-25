282 ألف دولار فقط واردات مصر من المحمول فى شهر واحد.. اعرف التفاصيل

كتب: مدحت عادل

سجلت واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعا كبيرا فى شهر مايو الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 282 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 13 مليونا و595 ألف دولار فى شهر مايو عام 2022، بتراجع بلغ نحو 13 مليونا و313 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، أن واردات مصر من الهواتف المحمولة جاءت ضمن أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 274 مليونا و756 ألف دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 304 ملايين و86 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 29 مليونا و330 ألف دولار.

ورغم التراجع المسجل فى معظم السلع الاستهلاكية، إلا أن واردات السيارات شهدت ارتفاعا لأول مرة منذ أشهر، حيث سجلت نحو 169 مليونا و399 ألف دولار فى شهر مايو الماضى، بينما كانت نحو 123 مليونا و126 ألف دولار فى شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليونا و273 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية فى شهر مايو الماضى، وبلغت قيمتها الإجمالية 7.12 مليار دولار، بينما كانت 7.85 مليار دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 73 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 9.4%.