"100 يوم صحة" تجرى الكشف الطبى على 500 ألف مواطن بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

تعتبر مبادرة 100يوم صحة، من أهم المبادرات الطبية، التى أطلقتها الدولة لرفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين، والكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة وعلاجها بالمجان.

وتعد المبادرة الطبية الجديدة التى أطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان فى مصر" إحدى روافد المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بهدف تكثيف الخدمة الطبية فى مدة محددة وتقديمها للمستفدين بكافة محافظات الجمهورية.

وتضم مبادرة 100 يوم صحة الكشف والتشخيص والعلاج وإجراء الفحوصات دون أى مقابل مالى لكافة المواطنين وذلك من خلال المراكز الطبية الثابته والمتحركة.

وشهدت محافظة البحيرة إقبالا كبيرا من الأهالى على فاعليات مبادرة 100 يوم صحة التى إنطلقت بكافة قرى ومدن المحافظة من أقصاها إلى أقصاها، حيث يتم تنفيذ المبادرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى "دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين " إضافة إلى 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج.

وتشتمل المبادرة الطبية على خدمات الصحة الإنجابية وتقديم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعى، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

وقدمت المبادرة خدماتها فى مجال صحة المرأة لعدد 211241 منتفعة (31462 صحة مرأة أولى - صحة مرأة دورية 179779) وفى السمعيات لعدد 20685 والأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى لعدد 117196 والأورام السرطانية لعدد 171501.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والوقاية من الأمراض أصبحت أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرة إلى أن حملة " 100 يوم صحة " تعد مبادرة انسانية ووطنية تستهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين من خلال التوسع فى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة، ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التى تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إن المحافظة تتصدر تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومى فى خلال حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدماتها الطبية المجانية لأكثر من 500 ألف مواطن منذ بدء الحملة وحتى الان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن مبادرة 100 يوم صحة تضم 235 وحدة رعاية أساسية و32 فريقًا متحركًا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة تقدم خدمات الصحة الإنجابية وكذلك خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعى، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

يذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" قد انطلقت يوم 25 يونيو 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم"،

وتستهدف مبادرة "100 يوم صحة" علاج 105 ملايين مواطن مصرى فى 27 محافظة وذلك عن طريق تقديم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتى تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية إلى جانب رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

وتضم المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتتواجد فعاليات المبادرة فى الأماكن الحيوية والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة.

وتشمل أعمال المبادرة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام"، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وكذلك توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسى، والتى تعد الأولى من نوعها فى أفريقيا و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية،مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.