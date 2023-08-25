وفاة عروسين فى ليلة الدخلة داخل الحمام بالغربية

الغربية مصطفى عادل

توفي عروسان داخل الحمام أثناء الاستحمام في ليلة الدخلة بقرية الناوية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثتين للمشرحة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.

وخيم الحزن بين أهالي القرية فور علمهم بخبر وفاة العروسين، إذ اتشحت القرية بالسواد عليهما، بعد أن كانت الفرحة تعم القرية احتفالا بزفافهما ليلة أمس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ بالعثور على عروسين جثث هامدة داخل الحمام بمسكن الزوجية.

انتقلت قوة أمنية وفريق من النيابة العامة لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثتي العروسين "ر.ج.ع" وعروسته "م.ك.ا" داخل الحمام.

وكشف جيران المتوفين أن حفل زفافهما كان ليلة أمس وتم زفافهما لعش الزوجية، وفي صباح اليوم قامت أسرة العريس بالطرق على الباب وشعروا بالقلق لعدم وجود استجابة فقاموا بدخول الشقة، وعثروا على العريس وعروسته جثتين هامدتين في الحمام.

تم نقلهما للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وجاري إنهاء إجراءات التصريح بالدفن.