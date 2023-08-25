وزير العدل الدنماركى: سنصدر قانونا لحظر حرق المصحف

أحمد علوى

أعلن وزير العدل الدنماركى ، بيتر هوملجارد، اليوم الجمعة ان بلاده بصدد إصدار قانون يحظر على الأشخاص حرق المصحف، وذلك بعد عدد من الحوادث المتكررة فى هذا السياق والتى تسببت فى إثارة شديدة للرأى العام العالمى.

يذكر ان الحكومة السويدية، أيضا تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.

وأوضح وزير العدل جونار سترومر - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إنه سيعين لجنة للنظر فى منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.



وأضاف سترومر: "بالطبع ينبغى ألا يكون الاستياء الدولى العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".