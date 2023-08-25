اليوم السابع
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وزير الخارجية التونسى: ندعو لتنويع الشراكة والتعاون بين القارة الأفريقية و"بريكس"

الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:10 م
وزير الخارجية التونسى: ندعو لتنويع الشراكة والتعاون بين القارة الأفريقية و"بريكس" وزير خارجية تونس
إيمان حنا

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أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار، أن بلاده تدعو إلى تعزيز وتنويع الشراكة والتعاون بين القارة الأفريقية و"بريكس" ، مشددًا على أهمية تنسيق البرامج والاحترام المتبادل بين كل الشركاء.

وألقى عمار كلمة حول سياسات تونس بشأن آفاق التعاون بين القارة الافريقية ومجموعة "البريكس"، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين في القمة، حيث كان الرئيس التونسى قيس سعيد قد كلف نبيل عمار وزير الخارجية بترأس وفد بلاده في قمة بريكس.

وكشفت دراسة بحثية حديثة صادرة عن البنك الدولي بشأن "الاستدانة في القارة الأفريقية"، أن تصاعد الأزمة في أوكرانيا أثر على قدرة البلدان الأفريقية على سداد ديونها وتسببت في مشكلات مالية هيكلية في 22 دولة أفريقية هي الأقل دخلًا على الإطلاق في جنوب الصحراء الكبرى، لا سيما الدول المستدينة من الصين.

 


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