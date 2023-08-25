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وزير الأوقاف: بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 16 سبتمبر وإلغاء شرط السن

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:54 م
وزير الأوقاف: بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 16 سبتمبر وإلغاء شرط السن الوزير خلال اللقاء الدعوي مع ائمة ومشايخ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية لإعداد الدعاة ومحفظي القرآن الكريم فى 16 سبتمبر المقبل، على أن يتم استمرار فتح باب القبول حتى نهاية نفس الشهر لفتح الباب أمام أكبر عدد للالتحاق بتلك المراكز دون التقيد بسن وإلغاء شرط سن الستين.
 
وقال الوزير خلال اللقاء الدعوى مع أئمة ومشايخ القليوبية على هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بالعيد القومى الـ155 والتى تأتى فى ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين، إن طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة ومن حق أى راغب فى الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية أن يتقدم دون التقيد بشرط السن طالما المتقدم يريد تحصيل العلم وقادرا على الدراسة والحضور لخدمة الدعوة الإسلامية.
 
وأضاف أنه جرى تطوير مناهج الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية فى مجالات إعداد الدعاة ومحفظى القرآن لتقديم دراسة دعوية متكاملة.
 
 

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