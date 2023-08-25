وزارة التموين: مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل 2024، كما سيتم بدء إنتاج السكر المحلى في الموسم المقبل في يناير 2024، وأيضا إنتاج السكر المحلى من البنجر في فبراير 2024.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق، لافتا إلى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب يعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، في ظل توفير كل السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

جدير بالذكر أنه قبل 6 سنوات شهدت الأسواق أزمة كبيرة في سلعة السكر بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وقتها، مما تسبب في حدوث أزمة، حتى تدخلت وزارة التموين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعداد خطة لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، ونجحت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، من خلال تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تطوير مصنع شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين من تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر أيضا توفير الخدمات الإرشادية للمزارع، مما ساهم فى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.