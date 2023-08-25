هل يجب على الأطفال المصابين بالربو ممارسة الرياضة؟

كتبت نهير عبد النبى

مرض الربو واحد من الأمراض المزمنة التي يعانى منها الكثيرون، وهنا يجب على المريض اتباع بعض العادات الصحية لتجنب مضاعفات المرض مع تناول الأدوية في مواعيدها، ولكن يواجه البعض مشكلة عند التعامل مع الطفل المصاب بالربو، فهل من الممكن ان يتعامل بشكل طبيعى ويمارس الرياضة؟.

وحسب ما ذكره موقع healthdirect فإن الإصابة بالربو ليست سبباً لتجنب الأطفال ممارسة الرياضة، ومن المهم أن يستمر الأطفال المصابون بالربو في ممارسة التمارين الرياضية لمساعدتهم على الحفاظ على لياقتهم وصحتهم، حيث يعاني بعض الأشخاص من أعراض الربو بعد ممارسة التمارين الرياضية القوية وهذا ما يسمى الربو الناجم عن ممارسة الرياضة أو تضيق القصبات الهوائية الناجم عن ممارسة الرياضة، ويحدث ذلك عندما تبرد المسالك الهوائية في الرئة وتجف بعد التنفس الشديد، ويؤدي هذا إلى التهاب المسالك الهوائية الصغيرة وتورمها وانسدادها بالمخاط، ويمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويمكن أيضًا أن يتم تحفيزه عن طريق ممارسة الرياضة في الأماكن التي يوجد فيها تلوث أو حبوب لقاح في الهواء، أو عن طريق الفيروسات.

يمكن أن يحدث الربو الناجم عن ممارسة الرياضة لأي شخص، سواء كان مصابًا بالربو أم لا. يعاني حوالي 1 من كل 4 أطفال في المدارس من الربو الناجم عن ممارسة الرياضة. إذا كنت تعاني من الربو، فقد تكون ممارسة الرياضة أحد محفزاتك ظهور الأعراض بعد ممارسة التمارين الرياضية قد يعني أن الربو لديك لا يمكن السيطرة عليه بشكل صحيح، وأنه يجب عليك زيارة الطبيب.

ما هي أعراض الربو الناجم عن ممارسة الرياضة؟

غالبًا ما تظهر أعراض الربو الناجم عن ممارسة الرياضة بعد 5 إلى 10 دقائق من توقف طفلك عن ممارسة الرياضة. بعد نوبة الربو، قد لا تظهر الأعراض مرة أخرى لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، حتى لو كان طفلك يمارس المزيد من التمارين الرياضية.

تشمل الأعراض ما يلي:

-السعال

-الصفير

-ضيق في الصدر

-ضيق التنفس

- الكثير من المخاط.

كيف يمكن لطفلي التحكم في الربو أثناء ممارسة الرياضة؟

فيما يلي بعض الاستراتيجيات لإدارة الربو الناجم عن ممارسة الرياضة:

-أخبر طفلك أن يأخذ البخاخ المخفف قبل 15 دقيقة من عملية الإحماء، إذا كان ذلك جزءًا من خطة التعامل مع الربو.

-تأكد من قيامهم بالإحماء قبل ممارسة الرياضة.

-راقب أعراض الربو أثناء ممارسة الرياضة وأعطي طفلك البخاخ المخفف إذا ظهرت الأعراض. وينبغي عليهم العودة إلى ممارسة الرياضة فقط عندما تتوقف الأعراض. إذا ظهرت الأعراض مرة أخرى، فامنحهم المزيد من المسكنات ولا تسمح لهم بالعودة إلى ممارسة الرياضة.

-تذكر أن أعراض الربو يمكن أن تظهر بعد 30 دقيقة من توقف طفلك عن ممارسة الرياضة. اجعل الدواء المخفف متاحًا بسهولة.

-يمكن أن ينسى الأطفال تناول أدويتهم معهم تأكد من تذكيرهم بذلك. إذا كانوا كبارًا بما يكفي، علمهم أن يحزموا أمتعتهم دائمًا. تذكر أن تخبر أي شخص بالغ يشرف على النشاط أن طفلك يعاني من الربو ولديه خطة عمل للربو.

من المهم استخدام بخاخ الربو بشكل صحيح للحصول على الاستفادة الكاملة من الدواء. يمكن لطبيبك أو الصيدلي التحقق من تقنية الاستنشاق الخاصة بك والتأكد من أن طفلك يحصل على أقصى استفادة من دواء الربو.