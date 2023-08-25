هجانة من كل المحافظات يبدأون رحلة المشاركة فى ثانى سباقات الهجن بالسلوم

كتب ـ محمد حسين

بدأ عدد من ملاك الهجن من كافة المحافظات رحلة التوجه التوجه لميدان سباقات الهجن بالسلوم، استعدادا للمشاركة فى ثانى مهرجانات سباقات الهجن بمضمار السلوم والمقرر الأسبوع المقبل.

قال عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى لسباقات الهجن، إنه تقرر تنظيم سباق جديد للهجن بنطاق محافظة مطروح بمنطقة السلوم على ارضية ميدان السباقات بالسلوم.

أضاف أنه سينطلق مهرجان السلوم لسباقات الهجن يوم 2 سبتمبر القادم، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بإجمالى32 شوطا، بينها شوطين راكب بشرى هجانه، و30 شوطا بالراكب، وسيقدم الاتحاد الأماراتى لسباقات الهجن الجوائز المالية للفائزين فى كل شوط.

وأوضح الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن، أن السباق تنشيطى، ويشارك فيه الهجانة من كل المحافظات، لافتا إلى أنه ثانى سباق من نوعه يقام على ارضية ميدان سباقات الهجن بالسلوم بعد افتتاحة رسميا ودخوله الخدمة، مضيفا أن السباق السابق نظم فى 15 أكتوبر2022، بعدد 30 شوطا تنافست على أول مراكزها 400 مطية، نقلت من عددا من محافظات مصر للمشاركة فى السباق.

وميدان سباقات الهجن بالسلوم قام بتجهيزة الاتحاد الإماراتى لسباقات الهجن فى قرية "بقبق" شرق مدينة السلوم على حدود مصر الغربية.

وسبق واعلن محمد عبدالله المهيرى، ممثل اتحاد الهجن الإماراتى، أن الدعم من جانب اتحاد الهجن الإماراتى، يأتى فى إطار تشجيع أهل الهجن فى مصر على الحفاظ على سلالات الهجن العربية الأصيلة، والتوسع فى سباقات الهجن والاهتمام بها، من خلال سباقات تنشيطية ورئيسية تنظم بميادين العلمين على ساحل مصر الشمالى، وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والسلوم بمحافظة مطروح.

وسبق ونظم خلال يومى 6 و7 من أغسطس الجارى فعاليات مهرجان سباق الهجن الرئيسيى على أرضية مضمار العلمين لسباقات الهجن جنوب قرية سيدى عبد الرحمن، وشارك فى التنافس على جوائز اشواطة الـ32 نحو 900 جمل، واختتمت الفعاليات بآخر 16 شوطًا بحضور قيادات اتحاد الهجن المصرى والإماراتى، وجمهور من محبى ومتابعى سباقات الهجن.