منظمة دولية غير رسمية.. الإطار الدولى والقانونى لمجموعة بريكس (إنفوجراف)

فى خطوة مهمة، تم الإعلان عن أن مصر ستصبح عضوا كامل العضوية في يناير 2014 بمجموعة البريكس التي تأسست سنة 2006 وعقدت أول مؤتمر لها في 2009 والذي ضم البرازيل وروسيا والهند والصين ثم جنوب افريقيا في 2010.

وتشكل هذه الخطوة تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصري سياسيا واقتصاديا، ان مجموعة البريكس تشكل 40% من سكان العالم وتشكل نحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل إلي 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، وهناك تقديرات بأن يفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.

وفيما يلى نوضح الإطار الدولى والقانونى لمجموعة البريكس :

المعيار الحقيقى للاعتراف بالمنظمات الدولية هو وجود ميثاق حاكم

المنظمات الدولية تتمتع بشخصية قانونية دولية

هذه المنظمات تخضع للقانون الدولى

تختلف المنظمات الدولية عن المنظمات غير الحكومية التى تخضع للقانون الوطنى

المنظمات الدولية يجب أن تكون قادرة على تكوين إرادة خاصة بها

مجموعة البريكس هى منظمة دولية غير رسمية

لا تتمتع مجموعة البريكس بشخصية قانونية داخل الدول الأعضاء

لا تلزم البريكس الدول بأغلبية الأصوات

القمم السنوية للبريكس هى اجتماعات استشارية

يجب وضع آليات لاختيار القيادات داخل مجموعة البريكس