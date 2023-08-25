اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة دولية غير رسمية.. الإطار الدولى والقانونى لمجموعة بريكس (إنفوجراف)

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:02 م
منظمة دولية غير رسمية.. الإطار الدولى والقانونى لمجموعة بريكس (إنفوجراف) مجموعة البريكس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى خطوة مهمة، تم الإعلان عن أن مصر ستصبح عضوا كامل العضوية في يناير 2014 بمجموعة البريكس التي تأسست سنة 2006 وعقدت أول مؤتمر لها في 2009 والذي ضم البرازيل وروسيا والهند والصين ثم جنوب افريقيا في 2010.

وتشكل هذه الخطوة تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصري سياسيا واقتصاديا، ان مجموعة البريكس تشكل 40% من سكان العالم وتشكل نحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل إلي 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، وهناك تقديرات بأن يفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.

وفيما يلى نوضح الإطار الدولى والقانونى لمجموعة البريكس :

المعيار الحقيقى للاعتراف بالمنظمات الدولية هو وجود ميثاق حاكم

المنظمات الدولية تتمتع بشخصية قانونية دولية

هذه المنظمات تخضع للقانون الدولى

تختلف المنظمات الدولية عن المنظمات غير الحكومية التى تخضع للقانون الوطنى

المنظمات الدولية يجب أن تكون قادرة على تكوين إرادة خاصة بها

مجموعة البريكس هى منظمة دولية غير رسمية

لا تتمتع مجموعة البريكس بشخصية قانونية داخل الدول الأعضاء

لا تلزم البريكس الدول بأغلبية الأصوات

القمم السنوية للبريكس هى اجتماعات استشارية

يجب وضع آليات لاختيار القيادات داخل مجموعة البريكس

1
2
 
 

 


بريكس

مصر فى بريكس

مجموعة بريكس

البريكس

الاقتصاد

انضمام مصر لبريكس



الموضوعات المتعلقة

تعرف على رأس مال مجموعة بريكس (إنفوجراف)

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:15 م

يعزز أهداف مصر.. "المصريين بالخارج" يرحبون بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"

الجمعة، 25 أغسطس 2023 08:46 م

مصر والسعودية والإمارات.. العرب فى «بريكس» ومستقبل واعد للشرق الأوسط..دعوة انضمام الدول العربية الثلاث للمجموعة دليل نجاح رؤيتهم التنموية وسياساتهم الاقتصادية وله تأثير إيجابى على اقتصاد وقوة المنطقة العربية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 07:41 م

أيمن غنيم لـ إكسترا نيوز: انضمام مصر لـ"بريكس" نجاح جديد للدبلوماسية المصرية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة