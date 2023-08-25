وقال بروكودين، في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون 81 مرة بـ501 قذيفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات ومقاتلة.

وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية في خيرسون ومبنى إداري ومنشأة حيوية للبنية التحتية بالإضافة إلى منشأة طبية ومؤسسات تعليمية.