معهد إعداد القادة يستكمل فعاليات ملتقى تجهيز الطلاب للمشاركة في الأنشطة بجامعة سوهاج

كتب محمد صبحى

أشار الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى مستقبل أفضل، إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية بالجامعات، حيث أكد أن هذه المشاركة تلعب دورًا حيويًا فى تطوير قدرات الشباب، وتسهم فى تأهيلهم لتحقيق إسهامات إيجابية فى مجتمعهم ووطنهم.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن هذه الأنشطة تفتح آفاقًا متعددة أمام الطلاب فى مختلف النواحي، وتسهم في تغيير تفكيرهم بصورة إيجابية، مبينا حرص معهد إعداد القادة في تهيئة جيل وكوادر شبابية تساهم في صناعة المستقبل.

واستكمل "همام" كلمته " أن الملتقى يعتبر فرصة رائعة لتبادل الطلاب الأفكار وتقديم اقتراحات مبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتمكينهم لوضع خطط لتنمية المجتمع". ووجه للطلاب بعض النصائح التى تساعدهم في حياتهم الشخصية وحثهم على ضرورة الاعتماد علي الذات وعدم اليأس وضرورة المشاركة فى الانشطة الطلابية .

وبحسب البيان الصادر من معهد إعداد القادة، انطلقت فعاليات اليوم الثاني لملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع جامعة سوهاج والذي يقام تحت شعار " مستقبل أفضل"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

وبدأت فعاليات اليوم بمحاضرة عن دور الانشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وحاضر فيها الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، وتناولت توضيح تأثير الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية، حيث تساهم الأنشطة الطلابية في تنمية كافة الجوانب التي تساعد الطالب في تنمية مهاراته وشخصيته. وكذلك دورها فى التأثير الإيجابي على تطوير المهارات الاجتماعية وغيرها ، لذا حث الطلاب على اختيار الأنشطة المناسبة والتي تتناسب مع اهتماماتهم وأهدافهم المستقبلية.

وفى ذات السياق انطلقت محاضرة ارتباط اللائحة بالاتحادات الطلابية في خدمة الجامعة والمجتمع وحاضر فيها الدكتور حسام الدين الشريف وكيل معهد إعداد القادة، موضحا تعريف شامل للاتحادات الطلابية، ودورها في بناء وعي الطلاب، وتم الحديث عن الأنشطة الطلابية.

وهدفت هذه المحاضرة إلي بناء الوعي نحو فهم لائحة الاتحادات الطلابية والتي تنظم عمل الطلاب بطريقة شرعية داخل الجامعات والتى تحدد أدوار أعضاء الاتحاد أيضا. وتم توضيح الهدف من اتحاد طلاب الجامعات، وشروط الترشح لها وفقاً لما نصت عليه اللائحة، ودور الاتحادات الطلابية في بناء وعي الطلاب للمشاركة في الحياة السياسية، وتنمية المهارات الحياتية وارتباطها بما يقوم به أعضاء الاتحادات الطلابية، وتنمية المهارات القيادية لدى طلاب الاتحادات الطلابية.

وجدير بالذكر تم مشاركة وفود الجامعات في مبادرة حياة كريمة، وجاء ذلك بناءًا على دعوة محافظ سوهاج حيث تم توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا وتم عقد لقاء مع العميد محمد كمال مسئول عن مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، لتوعية الطلاب بمبادئ وأهداف وأهمية مبادرة حياة كريمة ودور الدولة والقيادة السياسية في هذا الشأن.