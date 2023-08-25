مطار مرسى علم الدولى يستقبل 139 رحلة طيران أوروبية سياحية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من غد السبت، وحتى نهاية الأسبوع المقبل 139 رحلة طيران دولية أوربية سياحية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، ونقلهم بعد ذلك إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر .

وحسب جداول الطيران الأسبوعى فمن المقرر أن تصل ال 139 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية حول العالم، وسجلت التقارير أعلى معدلات وصول منها من دول بولندا والتشيك، وايطاليا، كذلك تصل رحلات من هولندا والمجر وبلجيكا والنمسا وسلوفاكيا، وسويسرا والمانيا.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحي بمدينة مرسى علم، إن معدلات وصول رحلات الطيران بالنسبة للأيام الحالية تعتبر ممتازة بالنسبة لمعدلات الأسبوع خلال العام، موضحا أن هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الشهور القليلة المقبلة .

وأضاف الخبير السياحى أن مدينة مرسى علم تتميز بوصول وفود وجنسيات ومعينة تعشق طبيعتها الخلابة، خاصة الطليان والألمان، والذين يقضون أغلب إجازتهم فى وسط البحر الغوص في أعماق البحر الأحمر، ومشاهدة الكائنات البحرية هناك .