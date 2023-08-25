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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية اليوم

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:21 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية استقبلها المطار منذ السبت الماضى حتى اليوم الجمعة. 
 
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
 
وكشف جدول الوصول، استقبال 12 رحلة طيران بينها 6 رحلات من المطارات الألمانية ورحلة من هولندا، و3 رحلات من التشيك، ورحلتان من مطارات إيطاليا. 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.
 

 


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