مصرع مواطن غرقا أثناء الصيد بمياه بحر مويس فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى مواطن مصرعه غرقا بحر مويس بمحافظة الشرقية، إثر اختلال توازنه، أثناء قيامه بالصيد، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهري ونقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا بوجود جثة طافية بمياه بحر مويس نطاق قرية تل حوين مركز الزقازيق، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ.



و بالفحص تبين مصرع " أحمد ع " 48 سنة مقيم نطاق مركز منيا القمح، وذلك أثناء قيامه بصيد الأسماك بمياه بحر مويس، اختل توازنه، وانزلاق جسده فى الماء،وتم انتشال جثة المتوفى، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.





