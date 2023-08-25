مصرع شاب تعدى عليه آخرون فى مشاجرة بجهينة غربى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أستقبل مستشفى جهينة المركزى غربى محافظة سوهاج، شاب يبلغ من العمر 34 سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لعدة طعنات متفرقة بالجسم عقب تعدى آخرين عليه بسبب خلافات بينهم بناحية قرية عنيبس منطقة شرق البلد، حيث تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى جهينة المركزى غربى سوهاج، بوصول شاب يقيم بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة جثة هامدة على إثر تعدى اخرين عليه وتم التحفظ علليه بمشرحة المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة إصابة أ . م . ع 34 سنة يقيم بناحية قرية عنيبس منطقة شرق البلد بطعنات متفرقة بالجسم على إثر قيام أخرين بالتعدى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته تم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزى وتم التحفظ عليها تخت تصرف جهة التحقيق المختصة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج ، تمكنت قبل ذلك من إنتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، أمام العيادات التخصصية بشارع البحر تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج التعليمى تم توقيع الكشف الطبي على الجثة وتبين أن سبب الوفاة الوفاة إسفكسيا الغرق تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى سوهاج التعليمى يفيد بوصول م . م . م 22 سنة إلى المستشفى جثة هامدة وذلك على إثر تعرضه لحادث غرق بنهر النيل لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حول الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.